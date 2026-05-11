Aぇ! groupが、本日より待望の楽曲サブスク配信をスタート。デビューシングル「《A》 BEGINNING」をはじめ、これまで発表してきた44曲に加え、最新シングル「でこぼこライフ」まで、全45曲が一挙配信された。先日開催されたアリーナツアー＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞大阪城ホール公演では、サブスク解禁をサプライズ発表。さらに「でこぼこライフ」を初披露し、大きな反響を呼んだが、今回の配信開始により、Aぇ! group