Aぇ! group、デビューシングルから最新シングルまで全45曲サブスク解禁
Aぇ! groupが、本日より待望の楽曲サブスク配信をスタート。デビューシングル「《A》 BEGINNING」をはじめ、これまで発表してきた44曲に加え、最新シングル「でこぼこライフ」まで、全45曲が一挙配信された。
先日開催されたアリーナツアー＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞大阪城ホール公演では、サブスク解禁をサプライズ発表。さらに「でこぼこライフ」を初披露し、大きな反響を呼んだが、今回の配信開始により、Aぇ! groupのこれまでの歩みと進化を感じられる楽曲を、いつでもどこでもより身近に楽しめるようになった。
Apple Music/Amazon Musicでは、今回配信された全楽曲を空間オーディオ(ドルビーアトモス)でも聴くことができる。
また、Aぇ! groupはCDデビュー2周年を迎える5月15日（金）19時30分より、YouTube生配信を実施することも決定。同日20時30分からは「でこぼこライフ」のミュージックビデオをプレミア公開予定。
◾️4thシングル「でこぼこライフ」
2026年6月17日（水）リリース
購入：https://lnk.to/Ae_Dekoboko_Life
○初回限定盤A
CD+Blu-ray ：UPCA-9016/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9017/1,683円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「Rain Sick」※初回限定盤Aのみ収録
▼Blu-ray / DVD（共通）
「でこぼこライフ」 Music Video
「でこぼこライフ」 Music Video Making
○初回限定盤B
CD+Blu-ray ：UPCA-9018/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9019/1,683円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「サマー・ドラマ」※初回限定盤Bのみ収録
▼Blu-ray / DVD（共通）
「PRIDE」 Music Video
「PRIDE」 Making Video Making
○初回限定盤C
CD+Blu-ray ：UPCA-9020/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9021/1,683円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「GET THE FIRE」※初回限定盤Ｃのみ収録
▼Blu-ray / DVD（共通）
「俺たちのPRIDE対談」
「でこぼこライフ」Photoshoot Making
○通常盤
CD：UPCA-5004/1,243円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「Sweetness」※通常盤のみ収録
○おそ松さん盤
CD: UPCA-5005/1,000円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
▼特典情報
＜通常特典（形態別 / 先着）＞
初回限定盤A（Blu-ray/DVD共通）：でこぼこシール
※メンバーのイラスト絵柄のぷっくりシール
初回限定盤B（Blu-ray/DVD共通）：Aぇ! group缶ミラー
初回限定盤C（Blu-ray/DVD共通）：Aぇ! groupアクリルチップ
※メンバーの顔絵柄のアクリルチップ(1シートに各メンバー1種 / 全メンバー)
通常盤：ステッカーシート
※全員集合写真＆メンバーソロ写真他
おそ松さん盤：フィルム風シート
※映画のフィルム風シート(1シートに各メンバー1種 / 全メンバー)
▼受付期間
2026年4月6日（月）18:00〜先着でなくなり次第終了
※対象商品1枚のご予約に対して、形態別特典1点を差し上げます。
※早期予約特典は対象外となります。ダブル特典ではございません。
※早期予約特典のカートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。
※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。
※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。
◾️＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞
[愛知] Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
2026年3月7日（土）18:00開演
2026年3月8日（日）12:30開演/17:00開演
[福岡] マリンメッセ福岡A館
2026年3月13日（金）17:00開演
2026年3月14日（土）18:00開演
2026年3月15日（日）12:30開演/17:00開演
[宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年3月28日（土）18:00開演
2026年3月29日（日）12:30開演/17:00開演
[新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
2026年4月25日（土）18:00開演
2026年4月26日（日）12:30開演/17:00開演
[大阪] 大阪城ホール
2026年5月1日（金）18:00開演
2026年5月2日（土）13:30開演/18:00開演
2026年5月3日（日・祝） 12:30開演/17:00開演
[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026年5月30日（土）18:00開演
2026年5月31日（日）12:30開演/17:00開演
[神奈川] 横浜アリーナ
2026年7月4日（土）18:00開演
2026年7月5日（日）12:30開演/17:00開演
2026年7月6日（月）18:00開演
2026年7月7日（火）12:30開演/17:00開演
[静岡] エコパアリーナ
2026年7月11日（土）18:00開演
2026年7月12日（日）12:30開演/17:00開演
関連リンク
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