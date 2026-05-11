俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が10日、自身のインスタグラムを更新。現在も実家の喫茶店で毎日店に立っているという、母（91）との自身の幼少期から現在までの“顔出し”親子ショットを公開し、“母の日”に感謝をつづった。【写真】「若い頃からめっちゃお綺麗ですね」母親に抱っこされる“赤ちゃん”時代の川崎麻世川崎は「母の日ですね 私の健康な体をありがとう。私の平和な心をありがとう。そして母へ 元気