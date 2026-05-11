100円寿司チェーン「はま寿司」は、5月12日から『はま寿司のにっぽん旨ねた祭り』を全国の店舗で開催する。「北海道水揚げニシン」や食べ応え抜群の「かき揚げ握り」が100円(税込110円)で食べられる。【フェアメニューの画像一覧はこちら】◆「北海道水揚げ にしんの酢〆」税込110円北海道根室で水揚げされた、脂のりの良いニシンを酢締めにした。◆「国産野菜と白えびのかき揚げ握り(富山県産白えび使用)」税込110円タマネギや富