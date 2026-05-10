ん・フェニが、最新アルバム『tiered skirt』のリリースツアー＜tiered gigs＞の最終公演を5月8日(金)に大阪府・心斎橋CONPASSにて開催した。この日のステージには、CRAZY BLUES、MoritaSaki in the poolという個性豊かな2組が出演。それぞれが会場の熱をしっかりと積み上げ、バトンを受け取ったん・フェニが満を持して登場した。サポートに名を連ねたのは、アルバムのレコーディングでも共に音を作り上げたkoala（G）、Haruna（Ba