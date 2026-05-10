ん・フェニが、最新アルバム『tiered skirt』のリリースツアー＜tiered gigs＞の最終公演を5月8日(金)に大阪府・心斎橋CONPASSにて開催した。

この日のステージには、CRAZY BLUES、MoritaSaki in the poolという個性豊かな2組が出演。それぞれが会場の熱をしっかりと積み上げ、バトンを受け取ったん・フェニが満を持して登場した。

サポートに名を連ねたのは、アルバムのレコーディングでも共に音を作り上げたkoala（G）、Haruna（Ba）、Kamimaru（Ds）の3名。スタジオワークで培った阿吽の呼吸をそのままステージに持ち込んだバンドアンサンブルは、ライブならではの熱量と説得力を放った。

「え？なんだって？って一緒に言ってくれますか？」という独特なコール＆レスポンスでフロアを巻き込んだ「ラウドおじいちゃん」、「一緒にブチギレて行きましょう！」という煽りで会場を沸かせた「TOFU MENTAL（怒）」。笑いと熱量が入り混じる前半から一転、「どこがインディーロックだよ」と自分ツッコミを入れながらも「今の自分が過去の自分を救う」という歌詞のテーマに静かに触れ、美しいストリングスで幕を開けた「BRING YOU BACK TO LIGHT」では会場の空気が引き締まった。

そしてアンコールで再登場したクライマックス。「最近、本当に大丈夫？みたいなニュースが飛び込んでくる日もあるじゃないですか？」「私は戦争反対って言う」--社会への率直な言葉を口にしたあと、静かにこう続けた。「いいことがある日も、なんか嫌なことがある日も……それでもまずは地続きにどんどん続いている普通のありきたりないつもの毎日を慈しむ。そういうところから優しい気持ちを、私の音楽を好きで聴いていてくれている人にはずっと忘れないでいてほしい。優しい人であってほしい」--そのMCからアルペジオが静かに鳴り始めた「日々」は、綺麗事でも励ましでもない言葉の重さをそのまま音に乗せ、この夜のステージを締めくくった。

また、ツアーでも披露された「TOFU MENTAL（怒）」「BRING YOU BACK TO LIGHT」のMVも公開中。なかでも神瑞季(VIXI)が手がけた「BRING YOU BACK TO LIGHT」の幻想的な映像は必見だ。

そして、6月27日に新宿K’s cinemaほかで全国公開される映画『ひとりたび』(岡本玲主演、上村奈帆脚本、石橋夕帆監督)の主題歌「おもうたび」を書き下ろし、6月17日にリリースすることが発表された。

■セットリスト＜ん・フェニ FULL ALBUM『tiered skirt』Release Tour “tiered gigs”＞

2026年5月8日(金)大阪府 心斎橋CONPASS 01 Merry

02 なにかいいことあるといいな

03 FRIENDS

04 i’m so sorry

05 SPARK SPARK

06 ラウドおじいちゃん

07 TOFU MENTAL（怒）

08 i will not be your girlfriend

09 BRING YOU BACK TO LIGHT

encore 日々

■デジタルアルバム 『tiered skirt』

2026年3月11日（水）配信

https://NFENI.lnk.to/tieredskirt M-1. ｍє iη үσυя ∂яєαм

M-2. Merry -band ver-

M-3. i’m so sorry (2025.03.12 release)

M-4. SPARK SPARK (2025.07.30 release)

M-5. TOFU MENTAL(怒)

M-6. なにかいいことあるといいな (2026.01.28 release)

M-7. ラウドおじいちゃん (2025.09.15 release)

M-8. FRIENDS feat. pavilion (2025.11.12 release)

M-9. i will not be your girlfriend

M-10. 日々 (2025.04.30 release)

M-11. BRING YOU BACK TO LIGHT

■ライブ出演情報

＜Shimokitazawa SOUND CRUISING 2026＞

2026年5月23日（土）

詳細 https://soundcruising.jp/ ＜SAKAE SP-RING 2026＞

2026年6月7日（土）

詳細 https://sakaespring.com/ ＜interfm 30th Anniversary 「LIVE BUZZ FESTIVAL 2026」＞

2026年7月3日（金）渋谷クラブクアトロ

詳細 https://www.udo.jp/shows/livebuzzfes26 ＜HOLIDAY! RECORDS & Live House Pangea presents「COME TOGETHER MARATHON 2026」＞

2026年7月11日（土）大阪心斎橋の4会場

詳細 https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2614699