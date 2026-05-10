「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・最終日」（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

今季国内女子ゴルフツアーのメジャー初戦。首位と１打差の３オーバーでスタートした河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が、逆転でのツアー５勝目、メジャー初制覇を果たした。

序盤は首位の福山恵梨と互角のスタート。ともに１打ずつ伸ばして迎えた５番パー５。福山はグリーン右手前のバンカーショットが、グリーンオーバーの“ホームラン”と苦戦。一方の河本は２打目をグリーン左のセミラフへ。そこから１１ヤードのアプローチは、ラインを完璧に読んで、カップに吸い込まれた。

この日「スタート直前に間に合いました」という弟・力も見守る前での、チップインイーグル。この時点で河本は通算イーブンパー、このホールをボギーとした福山を逆転して、単独首位に立った。

しかし７、９番でいずれもアプローチが強めに入り、通算２オーバーで折り返す。

後半に入ると、崩れていった福山に代わり、鈴木愛が猛烈にスパート。１２、１３番で連続バーディー。さらには１５番でホールインワン。ボギーを挟んで、１７番でもイーグル。鈴木はこの日５アンダー、通算３オーバーという“クラブハウスリーダー”の形でホールアウトした。

河本も１３、１４番と連続ボギーで３オーバーとなったが、１７番パー５、そして１８番パーとしびれるところで、しっかりとチャンスにつけ、連続バーディーフィニッシュ。見守った力、そして母・美由紀さんが泣き笑いの表情で河本と抱き合って、勝利を喜び合った。

母の日の、最高のプレゼントに美由紀さんは「つらいときに近くにいても何もしてやれなかったのに、こうして目の前で優勝を見せてくれて、本当に幸せです」。力も「家族として、本当にうれしい。僕も全米予選で回って難しい、と思ったコース。メンタルも、技術も強いな」と姉をたたえていた。