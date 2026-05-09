聖飢魔IIの創始者であり地獄の大魔王・ダミアン浜田陛下率いるDamian Hamada’s Creatures(略称D.H.C.)が、配信小聖典「ヴァンパイアの娘」を魔暦28(2026)年6月6日(土)に発表（発売）することが決定した。ジャケットもあわせて公開されている。さらに、ワンマンライヴ＜THE WORST 10＞の開催も決定した。こちらは魔暦28(2026)年8月15日(土)に東京・Veats Shibuyaにて開催される。公式ファンクラブ「魔会」では、現在チケットの先行