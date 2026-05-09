フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、パクチーを使用した期間限定バーガーシリーズの新商品として「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」を5月13日から期間限定で販売します。【写真】5倍はヤバイ！パクチーがハンバーガーに収まっていない！衝撃ビジュアルがコレです！比較も！フレッシュネスバーガーでは、2025年12月に「パクチーバーガー総選挙」を開催。今年4月か