【モデルプレス＝2026/05/09】女優の永作博美が5月7日、自身のInstagramを更新。俳優の松山ケンイチとの過去写真を公開した。【写真】火9共演俳優「人のセックスを笑うな」過去の貴重ショット公開◆永作博美「人のセックスを笑うな」松山ケンイチとの秘蔵ショット公開永作は「過去の写真を探していたら、こんなん出て来たんで貼っときます」と添えて、松山とのオフショットを公開。松山とは映画「人のセックスを笑うな」、自身が主