永作博美「人のセックスを笑うな」松山ケンイチとの19年前秘蔵ショットに反響「可愛さが全然変わってなくてすごい」「20年近くなの信じられない」
【モデルプレス＝2026/05/09】女優の永作博美が5月7日、自身のInstagramを更新。俳優の松山ケンイチとの過去写真を公開した。
【写真】火9共演俳優「人のセックスを笑うな」過去の貴重ショット公開
永作は「過去の写真を探していたら、こんなん出て来たんで貼っときます」と添えて、松山とのオフショットを公開。松山とは映画「人のセックスを笑うな」、自身が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）で共演しており、それぞれの撮影時である2007年と2026年を比較した写真となっている。今回投稿された写真はどちらも座った体勢で、暖を取っており「月日とは…不思議なものですね」と綴っている。
「人のセックスを笑うな」は、松山演じる19歳の美術学生・みるめと永作演じる20歳年上の講師・ユリとの恋愛を描いた物語。「時すでにおスシ！？」は、永作演じる子育てを終えたみなとが鮨職人を目指す姿を描いた人生応援のドラマ。同作で松山は、みなとが通う鮨アカデミーの講師・海弥を演じている。
この投稿には「再共演嬉しいです」「可愛さが全然変わってなくてすごい」「20年近くなの信じられない」「邦画史上最高のカップルです」「ユリちゃんとみるめくんエモい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】火9共演俳優「人のセックスを笑うな」過去の貴重ショット公開
◆永作博美「人のセックスを笑うな」松山ケンイチとの秘蔵ショット公開
永作は「過去の写真を探していたら、こんなん出て来たんで貼っときます」と添えて、松山とのオフショットを公開。松山とは映画「人のセックスを笑うな」、自身が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）で共演しており、それぞれの撮影時である2007年と2026年を比較した写真となっている。今回投稿された写真はどちらも座った体勢で、暖を取っており「月日とは…不思議なものですね」と綴っている。
◆永作博美の投稿に反響
この投稿には「再共演嬉しいです」「可愛さが全然変わってなくてすごい」「20年近くなの信じられない」「邦画史上最高のカップルです」「ユリちゃんとみるめくんエモい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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