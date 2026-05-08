ライブハウス“横浜 F.A.D”の30周年を祝して、レーベル“IKKI NOT DEAD”が贈る主催イベント＜IKKI NOT DEAD presents “UNION” -F.A.D 30th Anniversary-＞が、9月12日に開催されることが発表となった。＜UNION＞出演バンドは、HAWAIIAN6、locofrank、kamomekamome、THE NO EAR、The Coastguards、SABANNAMAN、JasonAndrew、ureiといった全8バンド。最大の見どころは、全出演者がIKKI NOT DEAD所属アーティストであるという点だ