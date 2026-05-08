2026年9月3日（木）に開催される、広瀬香美完全プロデュースの音楽祭「Kohmi EXPO 2026」第一弾ラインアップが発表となった。「Kohmi EXPO 2026」はアーティストがただ集合しただけのライブではなく、いわゆる「夏フェス」とも一線を画す、広瀬の音楽観を軸に構成された一夜限りのショーケースとして展開される。今年で4回目となる同ライブには、ハロー！プロジェクト屈指の歌唱力を誇るJuice=Juice、YouTube発のストリートピアノ