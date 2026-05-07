アユ漁の解禁を前に、大分県日田市の小学生が稚魚およそ700匹を近くの川に放流しました。 【写真を見る】小学生がアユの稚魚700匹を放流アユ漁解禁は5月20日大分・日田市 日田漁業協同組合では、川の水温が上がるこの時期に毎年、稚アユの放流体験を行っています。 7日は高瀬小学校の4年生30人が参加し、学校近くを流れる川におよそ700匹を放流しました。放流された稚魚は体長11センチほどで、夏から秋にかけて20センチから