FC町田ゼルビアは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第15節で横浜F・マリノスとホームで対戦。54分にエリキが先制点を奪うと、66分に藤尾翔太が追加点を挙げて、２−０で勝利した。この一戦で、昨季途中に栃木シティにレンタル移籍し、今シーズンから町田に復帰したバスケス・バイロンが90＋２分から途中出場。今季リーグ戦初出場を果たした。町田の選手としてピッチに立つのは、2024年10月19日の柏レイソル