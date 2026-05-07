大規模なイメージチェンジで若年層の支持獲得へホンダの中国合弁会社である広汽ホンダは2026年1月、中国国内向けコンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを発表しました。フィットは日本のみならず、中国においても若年層をターゲットとしたコンパクトカーとして人気を博しています。マイナーチェンジでは、従来モデルからどのような変化を遂げたのでしょうか。【画像】斬新顔すぎる！ これがホンダ「中国フィ