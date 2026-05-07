大規模なイメージチェンジで若年層の支持獲得へ

ホンダの中国合弁会社である広汽ホンダは2026年1月、中国国内向けコンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを発表しました。



フィットは日本のみならず、中国においても若年層をターゲットとしたコンパクトカーとして人気を博しています。

マイナーチェンジでは、従来モデルからどのような変化を遂げたのでしょうか。

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フィットは2001年に初代モデルが登場して以降、独自の「センタータンクレイアウト」による広い室内空間とスタイリッシュなデザインが評価を集め、歴代モデルを通じて国産車トップクラスの販売実績を誇る人気モデルです。

また、初代から海外展開にも積極的で、中国をはじめタイやブラジルなど世界8カ国で生産され、東南アジア・欧州・北米・中南米など幅広い地域で展開される世界戦略車として位置づけられています。

現行となる4代目は2020年2月に日本で発売。欧州車風のカジュアルなデザインを採用し、2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」による走行性能の向上や、先進安全機能「ホンダ センシング」の熟成による安全性能の強化を実現しています。

日本ではマイナーチェンジは一度きりであり、6年が経過したことから、そろそろフルモデルチェンジや大規模なマイナーチェンジが求められているところです。

そうしたなか、日本よりも早く大幅マイナーチェンジモデルが登場したのが中国でした。

今回の改良で最も大きく変わったのは、フロントフェイスのデザインです。従来の大型ヘッドライトと横長ロアグリルの組み合わせから、上下2段分割の精悍なヘッドライトへと刷新されました。

新しいヘッドライトはフロントグリルのアッパー部と連続する形状を採用し、現代のトレンドを強く意識した仕上がりとなっています。

バンパーロアも大幅に見直され、ロアグリルのブラックアウト面積を拡大することで、迫力のあるアグレッシブなスタイルを実現しています。

一方、リア部分ではテールランプの変更はないものの、バンパーデザインが刷新されました。下部をブラック化し、ディフューザー形状を持たせることでスポーティな印象に仕上げています。

従来モデルのボディ同色で凹凸の少ない親しみやすいデザインと比べると、全体的にシャープで引き締まった印象となっています。

ボディカラーは「エクストリームブルー」「スターリームーンホワイト」「ファイリーイエロー」の3色を用意しています。

ボディサイズは全長4169mm×全幅1694mm×全高1537mm、ホイールベース2530mmで、フロントフェイスの変更に伴い、マイナーチェンジ前の中国仕様車（全長4081mm〜4125mm）から全長がわずかに拡大されています。

パワートレインは、日本仕様とは異なり1.5リッター「i-VTEC」ガソリンエンジン＋CVTのFF（前輪駆動）車のみの設定です。最高出力は124psで、日本仕様のガソリン車（118ps）をやや上回る出力設定となっています。

なお、e：HEVモデルの設定はなく、低価格帯のポジションを担うモデルとして位置づけられています。

装備面では、「Baidu CarLife+」「Apple CarPlay」「HUAWEI HiCar」に対応する10.1インチディスプレイを新たに採用しました。手持ちのスマートフォンとのシームレスな接続に対応し、利便性を高めています。

販売価格は6万6800元で、日本円換算すると約156万円（2026年4月下旬時点の為替レート）となります。

新デザインの採用やポップなカラーリング、マルチメディアシステムの刷新なども含め、さらなる若年層の支持獲得を狙った価格設定といえます。

なお、現時点では、この中国仕様のマイナーチェンジモデルと同様の改良が他の国・地域でも実施されるかどうかは明らかになっていません。

日本国内においても、ホンダからの公式なアナウンスはなく、7年目を迎えたフィットの今後の動向が注目されます。