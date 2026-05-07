NY株式6日（NY時間16:25）（日本時間05:25） ダウ平均49910.59（+612.34+1.24%） S＆P5007365.12（+105.90+1.46%） ナスダック25838.95（+512.82+2.02%） CME日経平均先物62300（大証終比：+2880+4.63%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅に続伸している一方、ナスダックも大幅高となり、最高値を更新している。本日もＩＴ・ハイテク株主導で上昇。 本日は原油価格と利回りが低