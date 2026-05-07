ダウ平均は大幅続伸 和平合意への期待 ＡＭＤが大幅高＝米国株概況
NY株式6日（NY時間16:25）（日本時間05:25）
ダウ平均 49910.59（+612.34 +1.24%）
S＆P500 7365.12（+105.90 +1.46%）
ナスダック 25838.95（+512.82 +2.02%）
CME日経平均先物 62300（大証終比：+2880 +4.63%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅に続伸している一方、ナスダックも大幅高となり、最高値を更新している。本日もＩＴ・ハイテク株主導で上昇。
本日は原油価格と利回りが低下しており、株式市場をサポート。米国とイランが和平合意に近づいているとの期待が背景にある。ホワイトハウスが戦闘終結と核交渉の枠組みを定める１ページの覚書について、イランと合意に近づいていると伝わったことが市場のムードを押し上げている。
一方、ＡＩ投資の拡大を示す決算も引き続きサポート。前日引け後に決算を発表したＡＭＤ＜AMD＞は、データセンター需要を背景に売上高見通しを引き上げ時間外で大幅高。これを受けて時間外でＡＩインフラ関連株が幅広く上昇。サンディスク＜SNDK＞やマイクロン＜MU＞、インテル＜INTC＞が上昇している。
ストラテジストは「地政学に焦点を集中させている人々は、ＡＩ関連投資や企業業績がどれほどＳ＆Ｐ５００企業の１株利益にとって下支えになっているかを十分に理解していない可能性がある」と述べた上で、「ＡＩ関連分野については、引き続き業績見通しの上方修正が続いている」と指摘している。
「小休止する余地が全くないわけではなく、市場が一直線に上昇し続けるとは考えていない。しかし、現時点で相場が過熱しているとは思わない」との見解も示した。
ＡＭＤ＜AMD＞が決算を受け大幅高。データセンター部門が牽引。サーバー事業の成長加速を見込んでいるほか、Ｍｉ４５０およびヘリオスへの顧客関与が強化された。
ディズニー＜DIS＞が決算を受け上昇。ストリーミング事業の収益性改善や新作映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」「ズートピア２」の好調、そしてテーマパークやクルーズでの消費拡大を背景に予想を上回る決算を発表した。
総合ヘルスケアのＣＶＳヘルス＜CVS＞が決算を受け上昇。厳しかった２０２５年を経て、主要競合と同様に通期見通しに対して楽観的な姿勢を示した。
ウーバー＜UBER＞が決算を受け上昇。第２四半期のガイダンスも公表し、予想を上回る総取扱高の見通しを示した。
半導体のスカイワークス＜SWKS＞が決算を受け大幅安。好調な決算ではあるものの、株価は冴えない反応。同社株は３月安値から４０％上昇しており、やや物足りない内容に映ったようだ。
光ファイバーのコーニング＜GLW＞が大幅高。エヌビディア＜NVDA＞が、ＡＩインフラ拡充を目的とした包括的提携の一環として、コーニングの株式購入権を約５億ドルで取得した。
クラウドネットワーク製品のアリスタ・ネットワークス＜ANET＞が決算を受け大幅安。決算は好調だったものの、足元の好調を踏まえると慎重と受け止められたようだ。
光学・フォトニクス製品のルメンタム＜LITE＞が決算を受け下落。ポジティブ要因が供給制約によって相殺されている。
ＮＹタイムズ＜NYT＞が決算を受け大幅高。ゲームなどニュース以外のサービス拡充が寄与。デジタル広告が好調なほか、デジタル購読者数も３１万人増加し予想を上回った。
空飛ぶタクシーのジョビー・アビエーション＜JOBY＞が決算を受け大幅高。売上高が予想を上回ったほか、１株損益の赤字も予想ほど膨らまなかった。
ダウ平均 49910.59（+612.34 +1.24%）
S＆P500 7365.12（+105.90 +1.46%）
ナスダック 25838.95（+512.82 +2.02%）
CME日経平均先物 62300（大証終比：+2880 +4.63%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅に続伸している一方、ナスダックも大幅高となり、最高値を更新している。本日もＩＴ・ハイテク株主導で上昇。
本日は原油価格と利回りが低下しており、株式市場をサポート。米国とイランが和平合意に近づいているとの期待が背景にある。ホワイトハウスが戦闘終結と核交渉の枠組みを定める１ページの覚書について、イランと合意に近づいていると伝わったことが市場のムードを押し上げている。
一方、ＡＩ投資の拡大を示す決算も引き続きサポート。前日引け後に決算を発表したＡＭＤ＜AMD＞は、データセンター需要を背景に売上高見通しを引き上げ時間外で大幅高。これを受けて時間外でＡＩインフラ関連株が幅広く上昇。サンディスク＜SNDK＞やマイクロン＜MU＞、インテル＜INTC＞が上昇している。
ストラテジストは「地政学に焦点を集中させている人々は、ＡＩ関連投資や企業業績がどれほどＳ＆Ｐ５００企業の１株利益にとって下支えになっているかを十分に理解していない可能性がある」と述べた上で、「ＡＩ関連分野については、引き続き業績見通しの上方修正が続いている」と指摘している。
「小休止する余地が全くないわけではなく、市場が一直線に上昇し続けるとは考えていない。しかし、現時点で相場が過熱しているとは思わない」との見解も示した。
ＡＭＤ＜AMD＞が決算を受け大幅高。データセンター部門が牽引。サーバー事業の成長加速を見込んでいるほか、Ｍｉ４５０およびヘリオスへの顧客関与が強化された。
ディズニー＜DIS＞が決算を受け上昇。ストリーミング事業の収益性改善や新作映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」「ズートピア２」の好調、そしてテーマパークやクルーズでの消費拡大を背景に予想を上回る決算を発表した。
総合ヘルスケアのＣＶＳヘルス＜CVS＞が決算を受け上昇。厳しかった２０２５年を経て、主要競合と同様に通期見通しに対して楽観的な姿勢を示した。
ウーバー＜UBER＞が決算を受け上昇。第２四半期のガイダンスも公表し、予想を上回る総取扱高の見通しを示した。
半導体のスカイワークス＜SWKS＞が決算を受け大幅安。好調な決算ではあるものの、株価は冴えない反応。同社株は３月安値から４０％上昇しており、やや物足りない内容に映ったようだ。
光ファイバーのコーニング＜GLW＞が大幅高。エヌビディア＜NVDA＞が、ＡＩインフラ拡充を目的とした包括的提携の一環として、コーニングの株式購入権を約５億ドルで取得した。
クラウドネットワーク製品のアリスタ・ネットワークス＜ANET＞が決算を受け大幅安。決算は好調だったものの、足元の好調を踏まえると慎重と受け止められたようだ。
光学・フォトニクス製品のルメンタム＜LITE＞が決算を受け下落。ポジティブ要因が供給制約によって相殺されている。
ＮＹタイムズ＜NYT＞が決算を受け大幅高。ゲームなどニュース以外のサービス拡充が寄与。デジタル広告が好調なほか、デジタル購読者数も３１万人増加し予想を上回った。
空飛ぶタクシーのジョビー・アビエーション＜JOBY＞が決算を受け大幅高。売上高が予想を上回ったほか、１株損益の赤字も予想ほど膨らまなかった。