「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）5月5日（火）の放送は、伊藤俊介（オズワルド）、鈴木もぐら（空気階段）、栗谷（カカロニ）がご来店。いろいろあった3人で「私がくらった一言発表会」！【動画】カカロニ栗谷、借金1000万円の返済に「18年かかる」現在のギャラ事情告白オズワルド伊藤に伊集院光がマジギレ！去年9月、交際していた蛙亭・イワクラと破局した伊藤、離婚と人工股関節の手術を経験したもぐら、詐欺被害で