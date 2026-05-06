借金1000万円の返済に18年かかる！？カカロニ栗谷「童貞卒業したらギャラが…」！？：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）5月5日（火）の放送は、伊藤俊介（オズワルド）、鈴木もぐら（空気階段）、栗谷（カカロニ）がご来店。いろいろあった3人で「私がくらった一言発表会」！
【動画】カカロニ栗谷、借金1000万円の返済に「18年かかる」現在のギャラ事情告白
去年9月、交際していた蛙亭・イワクラと破局した伊藤、離婚と人工股関節の手術を経験したもぐら、詐欺被害で1000万円の借金を背負った栗谷、波乱続きの3人が集結！
かつてはM-1エリートで“センスの塊”のイメージだった伊藤だが、破局を機に嫌われ者のイメージへ。嫌われ者の芸人は周囲のフォローが入りやすいが、若林は「そのフォローも聞こえてこない」と。これまでそちらに行かないように振る舞っていた分、「今さらこっちに来ても誰も味方してくれない」と打ち明ける。
そんな伊藤がくらったのは、伊集院光からの「『これ以上伊藤が出るんなら俺は出ない』ってマネージャーに言った」という一言。
今年4月放送の「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ」に横浜DeNAベイスターズファンとして3年目の出演となった伊藤は、「何か変えた方がいいか」と、ふざける方向にシフトしてしまった。これが野球ガチ勢が集まる現場に亀裂を生んでしまう。
伊藤にじわじわ怒りを募らせていた伊集院は「お前に野球の何がわかるんだよ」と一喝。その後も怒りは収まらず、「俺、マネージャーに『これ以上伊藤が出るんなら、俺はこの番組に出ない』って言ったんだよ」とブチギレ。同じ現場にいた春日から見ても、マジギレの様子だったという。
怖くなった伊藤は、その後約80分間ほとんど言葉を発せず。「僕の中では、“東の伊集院、西のほんこん”ってなってます」と戦々恐々！
人生で初めて彼女ができ、童貞を卒業。トントン拍子に結婚まで決まり、仕事も順調に増えるという絶頂期を迎えていた栗谷。しかしそこから一転、今年3月に詐欺に遭い1000万円という巨額の借金を背負うことに。
そんな栗谷がくらったのは、借金発覚後にいろんな現場に呼んでくれるさらば青春の光の2人からの「借金返済 1年かからんと思うで」という一言。その場では元気が出たものの、帰宅後に冷静になると、「1年かからないことはないだろう。先輩たち、いくら稼いでんだ？」と疑問が浮かぶ。
そこで自分の給与明細と照らし合わせて計算した結果、「テレビ1000本出ないと返せない」と判明。税金や日々の生活費も考慮すると、必要な出演本数は約1800本！先輩との単価の違いに「めちゃくちゃ食らっちゃって」。現在テレビ出演本数は年間100本ほどのため「こっから18年くらいかかる。18年なんて生き残るはずない」と自虐する。
さらに、事務所の取り分を引いたテレビ1本あたりのギャラは、高い時で1万8000円、低い時で6000円ほどと告白し、若林は「そんなちゃんと言うなよ」と爆笑！
また、「童貞卒業したら2倍ぐらいにギャラが上がった」という栗谷に、春日も「そんなことあるの!?」と衝撃！
このほか、空気階段・もぐらは人工股関節の手術時に医師から告げられた一言に衝撃。「どうやら俺の○ん○んがおかしい」!? 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】カカロニ栗谷、借金1000万円の返済に「18年かかる」現在のギャラ事情告白
オズワルド伊藤に伊集院光がマジギレ！
去年9月、交際していた蛙亭・イワクラと破局した伊藤、離婚と人工股関節の手術を経験したもぐら、詐欺被害で1000万円の借金を背負った栗谷、波乱続きの3人が集結！
そんな伊藤がくらったのは、伊集院光からの「『これ以上伊藤が出るんなら俺は出ない』ってマネージャーに言った」という一言。
今年4月放送の「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ」に横浜DeNAベイスターズファンとして3年目の出演となった伊藤は、「何か変えた方がいいか」と、ふざける方向にシフトしてしまった。これが野球ガチ勢が集まる現場に亀裂を生んでしまう。
伊藤にじわじわ怒りを募らせていた伊集院は「お前に野球の何がわかるんだよ」と一喝。その後も怒りは収まらず、「俺、マネージャーに『これ以上伊藤が出るんなら、俺はこの番組に出ない』って言ったんだよ」とブチギレ。同じ現場にいた春日から見ても、マジギレの様子だったという。
怖くなった伊藤は、その後約80分間ほとんど言葉を発せず。「僕の中では、“東の伊集院、西のほんこん”ってなってます」と戦々恐々！
借金1000万円のカカロニ栗谷、返済にかかる年月は？
人生で初めて彼女ができ、童貞を卒業。トントン拍子に結婚まで決まり、仕事も順調に増えるという絶頂期を迎えていた栗谷。しかしそこから一転、今年3月に詐欺に遭い1000万円という巨額の借金を背負うことに。
そんな栗谷がくらったのは、借金発覚後にいろんな現場に呼んでくれるさらば青春の光の2人からの「借金返済 1年かからんと思うで」という一言。その場では元気が出たものの、帰宅後に冷静になると、「1年かからないことはないだろう。先輩たち、いくら稼いでんだ？」と疑問が浮かぶ。
そこで自分の給与明細と照らし合わせて計算した結果、「テレビ1000本出ないと返せない」と判明。税金や日々の生活費も考慮すると、必要な出演本数は約1800本！先輩との単価の違いに「めちゃくちゃ食らっちゃって」。現在テレビ出演本数は年間100本ほどのため「こっから18年くらいかかる。18年なんて生き残るはずない」と自虐する。
さらに、事務所の取り分を引いたテレビ1本あたりのギャラは、高い時で1万8000円、低い時で6000円ほどと告白し、若林は「そんなちゃんと言うなよ」と爆笑！
また、「童貞卒業したら2倍ぐらいにギャラが上がった」という栗谷に、春日も「そんなことあるの!?」と衝撃！
このほか、空気階段・もぐらは人工股関節の手術時に医師から告げられた一言に衝撃。「どうやら俺の○ん○んがおかしい」!? 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！