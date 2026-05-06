日本の滝百選に選ばれている妙高市の『苗名滝』。落差は55mあり、この季節は山の雪解け水が豪快に流れ落ちることから「地震滝」とも呼ばれます。滝は駐車場から500mほど。軽装でもアクセスしやすいのが特徴です。 ■神奈川県から 「すごい迫力だった。(Q.GWの思い出は？)カヤック。」 ■埼玉県から 「連休は最終日ですね。明日から学校と仕事が始まる。家族みんなが笑顔になれたので、すごく良かった。」 連休