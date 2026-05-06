MINMIとINFINITY16による新作共演が実現し、アーティスト名「桜華爛漫」として2週連続で楽曲がデジタルリリースされることが決定した。「桜華爛漫 feat. INFINITY16 & MINMI」は5月7日（木）0:00より、「大切な君のそば feat. MINMI & INFINITY16」は5月13日（水）0:00より配信がスタートする。本作は、千葉・フェスティバルウォーク蘇我で開催されている花火大会＜桜華爛漫＞をきっかけに始動したプロジェクトから誕生。