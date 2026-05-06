MINMIとINFINITY16による新作共演が実現し、アーティスト名「桜華爛漫」として2週連続で楽曲がデジタルリリースされることが決定した。「桜華爛漫 feat. INFINITY16 & MINMI」は5月7日（木）0:00より、「大切な君のそば feat. MINMI & INFINITY16」は5月13日（水）0:00より配信がスタートする。

本作は、千葉・フェスティバルウォーク蘇我で開催されている花火大会＜桜華爛漫＞をきっかけに始動したプロジェクトから誕生。昨年、花火の打ち上げとシンクロするオリジナル楽曲として企画され、会場で大きな反響を集めたことを受け、今回あらためてブラッシュアップを施し、正式リリースされることとなった。

トラックを手がけるのは、MINMIとINFINITY16、二人の盟友でもあるDJ MaL。さらにミックス＆マスタリングは、ロサンゼルスのStudioBeat3にてMarco CiuchとIRKOが担当。IRKOは、Ye、Jay-Z、The Weekndをはじめとする世界的アーティストの作品にも携わってきたエンジニアとして知られており、本作のサウンドを国際水準へと磨き上げている。

そして、唯一無二の歌声と存在感を放つMINMI、日本のレゲエシーンを代表するINFINITY16が共演。花火大会の名をそのまま冠したアーティスト／プロジェクト「桜華爛漫」として、夜空に咲く一瞬の輝きと、胸の奥で燃え続ける情熱を音に刻んだ2作品が完成した。

なお、MINMIは2026年10月8日に自身初の日本武道館公演を開催することが決定している。MINMIとINFINITY16による新作共演は2012年の「雨のち晴れ」以来約14年ぶりとなった。

一方「桜華爛漫」は今後も花火大会とオリジナル楽曲のシンクロを軸に展開予定であり、楽曲はこのプロジェクトのために新たに立ち上げられたレーベル「AGEHA ENTERTAINMENT.,ltd」からリリースされる。桜華爛漫では今後音楽作品のリリースにとどまらず、さまざまな展開が予定されている。

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■MINMI コメント

桜華爛漫という花火大会に向けて、INFINITY16と14年ぶり！に共作しました。

90sからY2Kの頃のダンスホールレゲエの空気感を、今あらためて投影した楽曲になっています。あの時代がど真ん中だった人たちにも、今の人たちにも楽しんでほしいです。

この曲には、“AXIS（アクシス）”＝軸、つまり世の中の基準ではなく、自分の中にある軸を見つけてほしい、というメッセージを込めました。花火のように一瞬で心を照らしながらも、それぞれの胸の中に残り続けるような楽曲になってくれたら嬉しいです。

■INFINITY16 コメント

2026年は綺麗な花を咲かせたい思い、そして新たな挑戦もしていくので、久しぶりにMINMIとINFINITY16で桜花爛漫をテーマに作りました。全く違う雰囲気の2曲になり、どちらも音も内容も最高の楽曲が完成したので，皆さん絶対聞いて下さい。それを聞いて、ライブの現場に遊びに来るまでがセットです。桜花爛漫という千葉の野外フェスを始め、どこでやってもMINMIとINFINITY16のライブは100%盛り上がるので、是非皆さんにライブまで足を運んでもらえたら嬉しいです！

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リリース情報 ■桜華爛漫「桜華爛漫 feat. INFINITY16 & MINMI」

2026年5月7日（木）0:00 配信スタート ■桜華爛漫「大切な君のそば feat. MINMI & INFINITY16」

2026年5月13日（水）0:00 配信スタート