セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（33）まもなくメンバーを発表する森保一監督photo by PA Images/Aflo５月15日、北中米ワールドカップに臨むサッカー日本代表のメンバー26人が、いよいよ発表される。果たして、注目のあの選手は選ばれるのか、サプライズはあるのか。サッカーファンの間では喧々諤々（けんけんがくがく）の議論が交わされているが、おなじみのご意見番、セルジオ越後氏にも、招集メンバー26名を予想し