敵地エンゼルス戦で14号米大リーグ、ホワイトソックスは5日（日本時間6日）、敵地でエンゼルスと対戦する。前日の同カードでは村上宗隆内野手が14号2ランなど4打数3安打2打点の活躍で、チームの6-0勝利に貢献した。この一発で、前評判を覆すメジャー唯一の衝撃データを残していた。2-0の4回1死一塁。村上は、エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した。打球速度109マイル（約175.4キロ）