敵地エンゼルス戦で14号

米大リーグ、ホワイトソックスは5日（日本時間6日）、敵地でエンゼルスと対戦する。前日の同カードでは村上宗隆内野手が14号2ランなど4打数3安打2打点の活躍で、チームの6-0勝利に貢献した。この一発で、前評判を覆すメジャー唯一の衝撃データを残していた。

2-0の4回1死一塁。村上は、エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した。

打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）の14号2ラン。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）と並ぶメジャートップに再浮上し、驚異の年間64発ペースとした。

渡米前、速球への対応が不安視されていた村上だが、MLBのデータ解析システム「スタットキャスト」を担当するデビッド・アドラー氏は、自身のXで衝撃のデータを公開した。

「今シーズン、98マイル以上の速球から複数の本塁打を放った選手はムネタカ・ムラカミただ一人だ」とつづると、米ファンも反応。「アンチは不満だろうな」「本当に馬鹿げた連中がいたよな」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）