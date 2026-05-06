インターン生の就職支援へ連携を強める佐藤社長（左）と黒田社長＝４月、小田原市栄町西湘エリアの人手不足解消に向け、小田原市をホームタウンとする日本フットサルリーグ１部の湘南ベルマーレが一策を講じている。求人サイトを運営するＵＭＩＴＴＯ（同市）とタッグを組み、同クラブでインターンをする学生の就活をサポート。地元就職への意欲を高めてもらうとともに、働きぶりに「お墨付き」を与えて内定獲得を後押しする仕組