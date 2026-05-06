インターン生の就職支援へ連携を強める佐藤社長（左）と黒田社長＝４月、小田原市栄町

西湘エリアの人手不足解消に向け、小田原市をホームタウンとする日本フットサルリーグ１部の湘南ベルマーレが一策を講じている。求人サイトを運営するＵＭＩＴＴＯ（同市）とタッグを組み、同クラブでインターンをする学生の就活をサポート。地元就職への意欲を高めてもらうとともに、働きぶりに「お墨付き」を与えて内定獲得を後押しする仕組みだ。今春には第１号の新卒社員も働き出しており、同クラブはスポーツを軸にした社会課題解決へ輪を広げていく考えだ。

取り組みは「湘南Ｂ─ＭＵＴＣＨ」（ビーマッチ）と名付け、昨秋に始動した。同クラブでインターンをしている学生に３０〜４０社ほどの地元企業の情報を提供。その中から希望する企業を選ぶと、履歴書作成や志望動機の添削、面接対策など伴走型の支援で内定まで導く。

「西湘エリアの企業を学生が知らないんじゃないかというのが発端。良い人材がどんどん横浜や都内に流出している」とＵＭＩＴＴＯの黒田寛亮社長。ベルマーレの佐藤伸也社長が言葉を継ぐ。「どの社長も『学生を採れない』と言う一方で、『ベルマーレには大学生がいっぱいいるね』と」