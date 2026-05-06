◇パ・リーグオリックス6―1ロッテ（2026年5月5日京セラD大阪）身長差43センチのジェリーを好リードしたオリックスの森友がバットでも援護した。1点を先制した初回、なお続く1死二、三塁の好機で中前へはじき返す2点適時打。4日の試合でも決勝点となる先制打を放っており、好調をキープしている。先頭の宗の振り逃げにボークと相手のミスから広がったチャンスだっただけに「あそこで一気にたたみかけたのが今日の勝ち