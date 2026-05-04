「レディースオールスター・Ｇ２」（５日開幕、まるがめ）期末勝負駆けを、最後の最後に成功させて、念願の初Ａ１級昇格を決めた山田理央（２５）＝香川・１２９期・Ａ２。最後が４着ならＡ１はアウト。そこでしっかりと３着をキープしてＡ１を手にした。「３周必死で走っておなかが痛くなりました」と勝負懸け成功にホッとした表情。そのいい流れが、今回のエンジン抽選でも生かされ、手にした２４号機は、２節前にトップ級