高知県高知市の東洋電化中央公園で5月3日から開かれている「こうち春花まつり」。色とりどりの花々とご当地グルメなどが楽しめる恒例のイベントで、2026年で22回目です。会場にはガザニアやヒマワリなどの約20種類、4万鉢の花が飾られているほか、ヒマワリやフジの花などで装飾されたフォトスポットは特に人気を集めていました。■来場者「めっちゃきれいでした。普段あまりお花見ることないので楽しいです。見たことない花があっ