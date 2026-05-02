ロッテは、飲料ブランド「THE DAY」を立ち上げ、「THE DAY〈ナチュラルミネラルウォーター〉」（480ml）と「THE DAY〈スパークリングウォーター〉」（500ml）の2品で飲料市場に挑む。2品はドン・キホーテなどでの先行販売を経て5月5日から首都圏のセブン‐イレブンで発売開始される。「ナチュラルミネラルウォーター」の原材料名は水（鉱水）のみ。南アルプスを源流とする大井川水系の伏流水を使用して「気持ちアガる水」の