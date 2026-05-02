高知工科大学と公立千歳科学技術大学の研究者らは、インターステラテクノロジズ株式会社の観測ロケット「宇宙品質にシフト MOMO3号機」（以下「MOMO3号機」）に搭載したセンサーによって、地上に由来する音を大気が希薄な高度100km以上の領域で直接検出することに世界で初めて成功したとする研究成果を発表しました。研究成果をまとめた論文は学術誌「Journal of Geophysical Research: Atmospheres」に掲載されています。【▲ イ