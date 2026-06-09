人気コメディドラマ「一流シェフのファミリーレストラン（The Bear）」より、最終章となるシーズン5の予告編が公開された。 米FX制作の本シリーズは、新進気鋭のシェフ、カーミー・ベルツァットが、兄マイケルの遺したサンドイッチ店を再建すべく奮闘する物語。個性豊かなスタッフや複雑な家族関係、厨房のプレッシャーと向き合うなかで、カーミーと仲間たちの絆や成長が描かれ