2日から5連休に入り、本格的にゴールデンウィークを迎えます。気になる連休の天気を気象予報士・若林菜友さんの解説です。 【写真を見る】5連休の大分県内の天気は？周期的に変化行楽日和多め （若林菜友キャスター）今夜は次第に風がおさまりそうです。そして、2日未明に満月を迎えますが、1日夜と2日未明は各地で晴れて眺めることができそうです。 5月は多くの花が咲く頃なので、フラワーム}