5月1日は労働者の祭典・メーデーです。県内では2026年も2つの労働団体がそれぞれ徳島市で集会を開き、持続的な賃上げや平和の実現を訴えました。このうち、連合徳島などが主催する徳島中央メーデーには、65の団体から約600人の労働者が参加しました。集会では、はじめに連合徳島の川口誠二会長が、世界情勢や平和の在り方について考えを述べたあと、「3年連続で5％の賃上げを実現しているものの、生活が向