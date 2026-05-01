田村正資による『思考のストレッチ』（講談社）が5月28日（木）に発売される。 【画像】著者・田村正資コメントと三宅香帆推薦コメント 田村正資は映画化（5月15日公開予定）でも話題の『君のクイズ』（小川哲著）や、4月9日に文庫版が発売された『半分論』（村上信五著）の文庫解説も執筆。今回の新刊は、哲学書『問いが世界をつくりだす』（青土社）、ビジネス書『独自性のつくり方』（クロスメディア・パブリッシング）に