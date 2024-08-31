来月末から始まるNHK朝ドラ「おむすび」は、橋本環奈（25）演じる平成元年生まれのギャルが栄養士となり、活躍する物語。この斬新な舞台設定に期待する向きがある一方で、仕上がりを不安視する声も上がっているというのだが、いったい何が起きているのか。＊＊＊【写真をみる】元乃木坂46の人気メンバーまで…「アイコラ被害」に遭った人気女優たち一昨年から2年連続で「NHK紅白歌合戦」の司会を務めた橋本は、もはや若手