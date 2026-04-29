Image: 合同会社ＬＳＡ

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

望遠レンズを持ち出すかどうか出発前に毎回迷う。このジレンマは、機材が好きな人ほど深く刺さる感覚だと思います。

荷物を絞るたびに何かを諦め、そして現地で後悔する--この繰り返しから抜け出したい。「PN5」はそんな撮影者の切実な願いに軽さと収納力の両面から応えるカメラバッグです。

カメラを付けたまま収まる即応性

Image: 合同会社ＬＳＡ

カメラに望遠レンズを付けたまま、バッグに収める。当たり前のようで、これを実現したバッグは意外と少ないです。

Image: 合同会社ＬＳＡ

「PN5」の縦型設計は全長360mmまで対応していて、70-200mm F2.8クラスの大三元望遠ズームも、ミラーレスカメラに装着した状態でそのまま収まります。

Image: 合同会社ＬＳＡ

レンズフードも逆向きに装着すれば多くのモデルで収納可能。撮影地に着いてすぐシャッターを切れる、その即応性こそがこの設計の本質です。

Image: 合同会社ＬＳＡ Image: 合同会社ＬＳＡ Image: 合同会社ＬＳＡ Image: 合同会社ＬＳＡ Image: 合同会社ＬＳＡ

なお、本シリーズには角形の「PN5M」と丸形の「PN5S」の2タイプが用意されています。一眼レフカメラをお使いの方は、ペンタプリズムの突起を考慮して設計された「PN5M」を選ぶのがおすすめです。

490gが実現する、持ち出しのハードルゼロ

Image: 合同会社ＬＳＡ

重量490g。文庫本を数冊重ねたよりも軽い、そんなイメージで想像してみてください。それでいて、外部の硬い補強材と内側のやわらかな補強材による二重構造が、機材を外からも内からもしっかり守ってくれます。

Image: 合同会社ＬＳＡ

軽さと保護性能の両立。それは素材選びと構造設計の積み重ねの賜物。身軽さは行動範囲を広げてくれます。撮影地をもう1カ所増やす、もう少し遠くまで歩く……そういった選択肢が増えていきます。

Image: 合同会社ＬＳＡ Image: 合同会社ＬＳＡ

パーテーションを使えば、カメラ本体なしにレンズを2〜3本収納するレンズケースとしても使えます。

Image: 合同会社ＬＳＡ

また、別売のPNL（レンズバッグモジュール）と連結すれば、「PN5」にボディ＋望遠レンズ、PNLに交換レンズや小物を収めるシステムとして運用可能。場面に応じて使い分けられる柔軟性もこの製品ならではの持ち味です。

【無駄なし・スッキリ・雨にも強い】撮影の可能性を広げる軽量カメラバッグ 21,824円 【数量限定 12％OFF】PN5MまたはPN5S 1点 商品をチェックする

雨も三脚も、フィールドの現実に向き合う設計

Image: 合同会社ＬＳＡ

撮影は、天候を選べない場面も多いですよね。「PN5」の表面には撥水加工が施されていて、小雨や霧雨であれば水滴を弾き、機材が濡れるリスクを軽減できます。

Image: 合同会社ＬＳＡ

完全防水ではないので長時間の豪雨には対応しませんが、突然の通り雨程度ならタオルで軽く拭き取れば問題なし。ジッパー部が隠れる構造も、雨水の直接侵入を抑える役割を果たしています。

Image: 合同会社ＬＳＡ

バッグ側面のストラップには軽量トラベル三脚を固定可能。風景や夜景の撮影でも、三脚を別に手持ちする必要がなくなります。

Image: 合同会社ＬＳＡ

内部のメッシュポケットには予備バッテリーやSDカード、レンズキャップをすっきり整理して収められるので、撮影中に小物を探す手間も省略。

左右対称の設計で右掛け・左掛け双方に対応、ショルダーストラップは長さを自在に調整可能です。

GIGLが追い求めた「あったようで、なかったバッグ」

Image: 合同会社ＬＳＡ

「PN5」を手掛けるGIGL（ギグル）は、2015年にソウルのアトリエ通りで生まれたブランド。見た目のスタイリッシュさもさることながらカメラバッグとして本質的に必要な機能性を徹底的に追求する--その姿勢がブランドの核にあります。

Image: 合同会社ＬＳＡ

その結果として2019年、世界三大デザインアワードのひとつであるIF本賞を受賞（※旧製品での受賞）。現行のPN5シリーズは、ユーザーの声を反映しながら何度もバージョンアップを重ねてきました。

Image: 合同会社ＬＳＡ

カラーはスタイリッシュなブラックのみで、ファッションを選ばず使いやすいのも嬉しいポイント。専用箱入りでのお届けなので写真好きなあの人へのプレゼントとしても。1年間の製品保証つきで、安心して長く付き合える1本です。

次の撮影には、迷わず持ち出せるバッグを。まずは、「PN5」に関するより詳しい情報を以下よりチェックしてみてください。

【無駄なし・スッキリ・雨にも強い】撮影の可能性を広げる軽量カメラバッグ 21,824円 【数量限定 12％OFF】PN5MまたはPN5S 1点 商品をチェックする

【初めての方限定】先着100名｜500円OFFウェルカムクーポン 配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年4月30日（木）23:59 クーポン金額：500円OFF ※お一人様1回限りです。 ※初回限定クーポンは、CoSTORYで初めてご購入いただく方のみが対象です。 ※すでにCoSTORYの会員登録をお済みの方にはさらにお得なクーポンを配布しています。4月16日配信のメールマガジンをご確認ください。 ※他のクーポンコードや割引キャンペーンとの併用はできません。 ※クーポンを利用して購入した商品をキャンセル・返品された場合、クーポンの再発行や返還はいたしかねます。 ※クーポンの換金や、第三者への譲渡・転売は固くお断りいたします。 ※限定数に達し次第、有効期間内であってもクーポンはご利用いただけなくなります。 ※上限に達し次第、本ページにて終了の旨を告知いたします。 ※本キャンペーンは予告なく内容の変更、または終了する場合がございます。予めご了承ください。

＞＞【無駄なし・スッキリ・雨にも強い】撮影の可能性を広げる軽量カメラバッグ

Image: 合同会社ＬＳＡ

Source: CoSTORY