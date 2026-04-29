若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。4月28日（火）に放送された同番組では、若槻が勉強の必要性について持論を展開する場面があった。【映像】若槻千夏、親から“天才”と育てられるも…「めちゃイケでびっくりした」過去を語る今回は、AKB48の新センター・伊藤百花がゲストに登場。そのなかで2人は「子どもがテストで悪い点を取っ