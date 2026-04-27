田村ゆかりが、6月3日(水)にニューアルバム『はんぶんこ。』をリリースすることが決定した。前作からさらなる進化を遂げた本作は、収録される全11曲すべてが本アルバムのための書き下ろし新曲。王道のキャッチーなポップスから至極のバラードまで、彼女の持つ多彩な「声」の表現力と唯一無二の世界観が凝縮された作品となっている。また、本作パッケージは撮り下ろしの特製フォトブックと豪華BOXが付属する仕様になるとのことだ。