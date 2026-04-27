田村ゆかりが、6月3日(水)にニューアルバム『はんぶんこ。』をリリースすることが決定した。

前作からさらなる進化を遂げた本作は、収録される全11曲すべてが本アルバムのための書き下ろし新曲。王道のキャッチーなポップスから至極のバラードまで、彼女の持つ多彩な「声」の表現力と唯一無二の世界観が凝縮された作品となっている。

また、本作パッケージは撮り下ろしの特製フォトブックと豪華BOXが付属する仕様になるとのことだ。詳細は後日発表となる。

田村ゆかりは今作をひっさげ、2026年6月より全国ツアー＜田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2026 *Tibbar tibbar!*＞を開催する。

■ニューアルバム『はんぶんこ。』

2026年6月3日(水)発売

TECC-1005 定価：\4,000（税抜価格 \3,636）

新曲全11曲収録予定 発売元：Cana aria

販売元：株式会社テイチクエンタテインメント

■＜田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2026 *Tibbar tibbar!*＞

※開場/開演時間は変更になる可能性がございます。

6月13日（土）埼玉・さいたま市文化センター 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

6月14日（日）千葉・松戸森のホール21 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

6月21日（日）茨城・水戸市民会館 グロービスホール 開場16:00 / 開演17:00

6月27日（土）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

7月4日（土）広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

7月5日（日）福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール 開場16:00 / 開演17:00

7月11日（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

7月18日（土）千葉・市川市文化会館 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

7月19日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開場16:00 / 開演17:00

7月25日（土）京都・ロームシアター京都 メインホール 開場16:00 / 開演17:00

7月26日（日）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール 開場16:00 / 開演17:00

8月6日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） 開場17:00 / 開演18:00

8月9日（日）静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール 開場16:00 / 開演17:00

8月11日（火・祝）大阪・グランキューブ大阪（大阪国際会議場） 開場16:00 / 開演17:00

8月16日（日）山梨・YCC県民文化ホール 大ホール（山梨県立県民文化ホール） 開場16:00 / 開演17:00

8月22日（土）宮城・トークネットホール仙台 大ホール（仙台市民会館） 開場16:00 / 開演17:00

9月5日（土）東京・SGC HALL ARIAKE 開場16:00 / 開演17:00

9月6日（日）東京・SGC HALL ARIAKE 開場15:00 / 開演16:00 ＜チケット料金＞

全席指定￥11,000（消費税込み）※未就学児入場不可 公演チケット

各プレイガイドにて発売中

対象公演：9月5日、9月6日SGC HALL ARIAKE公演を除く全ての公演 ローソンチケット：https://l-tike.com/tamurayukari/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/tamurayukari-o/

イープラス：https://eplus.jp/tamurayukari/

※取扱公演は各プレイガイドサイトをご確認ください。

※先行販売で完売した公演の一般発売はございません。