バブリーキャラでおなじみの平野ノラさん。元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人に。そんなノラさんですが、この春に新たな出会いをきっかけに生活習慣を見直し。さらに、やってよかった、クローゼットの整理についても教えてくれました。春にあったうれしい新しい出会い。体も家も「年齢のせい」にはしたくない！やっぴー！春めいてときめいてノラです。【写真】ハンガーを新調したスッキリクローゼット春