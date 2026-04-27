こちら先週金曜日の夜に、富山市で行われたドローンショーで使われた実際の機体をお借りしてきました。１機の重さは、バッテリーを含めるとおよそ５５０グラム。５００ミリのペットボトル１本と同じくらいの重さです。ドローンの光で、空中にイラストや文字などを描くドローンショー。描かれたのはあのスポーツチームです。夜空に現れたのは、ダンクシュートを決める富山グ