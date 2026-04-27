夜空に輝く選手やマスコット グラウジーズのドローンショー
こちら先週金曜日の夜に、富山市で行われたドローンショーで使われた実際の機体をお借りしてきました。１機の重さは、バッテリーを含めるとおよそ５５０グラム。５００ミリのペットボトル１本と同じくらいの重さです。ドローンの光で、空中にイラストや文字などを描くドローンショー。描かれたのはあのスポーツチームです。
「おお、いいね」「かっこいい」
男性２人組
「初めて見た。感動した。また見たい」
女の子
「きれいでした」
男の子
「たくさんのドローンがいて、すごかった」
親子
「大阪万博で初めて見たけど、その時より近くて迫力あった」
ショーはおよそ１５分にわたって行われ、訪れた人は公園のライトアップとともに特別なひと時を楽しんでいました。
こちらは、準備の様子です。夜のショーの前には、飛行エリアそばの敷地に一定間隔で機体が並べられていました。機体はプログラムに従って、時間ごとに決められた位置に移動して、ＬＥＤライトが発光することで夜空に様々な形を描く仕組みです。この機体を開発し今回ドローンショーを実施した金沢市の企業は、今後も富山県内の観光地などでショーの実施を検討するとしています。