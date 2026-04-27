こちら先週金曜日の夜に、富山市で行われたドローンショーで使われた実際の機体をお借りしてきました。１機の重さは、バッテリーを含めるとおよそ５５０グラム。５００ミリのペットボトル１本と同じくらいの重さです。ドローンの光で、空中にイラストや文字などを描くドローンショー。描かれたのはあのスポーツチームです。





夜空に現れたのは、ダンクシュートを決める富山グラウジーズのウィリアムス・ニカ選手に、公式マスコットの「グラッキー」。今月２４日、富山市の富岩運河環水公園で行われたドローンショーです。このショーは、富山グラウジーズの本拠地が今年１０月にリニューアルし「ＹＫＫ ＡＰアリーナ」としてオープンすることを記念して行われました。５００機のドローンが、事前に書き込まれたプログラムに沿って自動で移動し、選手やチームロゴなど１６種類を描きました。県内最大規模となるドローンショーを一目見ようと、金曜日の夜はおよそ７０００人が集まりました。最高高度１５０メートル、幅１１０メートルの空間に巨大なイラストや文字が現れるたびに歓声があがっていました。「おお、いいね」「かっこいい」男性２人組「初めて見た。感動した。また見たい」女の子「きれいでした」男の子「たくさんのドローンがいて、すごかった」親子「大阪万博で初めて見たけど、その時より近くて迫力あった」ショーはおよそ１５分にわたって行われ、訪れた人は公園のライトアップとともに特別なひと時を楽しんでいました。こちらは、準備の様子です。夜のショーの前には、飛行エリアそばの敷地に一定間隔で機体が並べられていました。機体はプログラムに従って、時間ごとに決められた位置に移動して、ＬＥＤライトが発光することで夜空に様々な形を描く仕組みです。この機体を開発し今回ドローンショーを実施した金沢市の企業は、今後も富山県内の観光地などでショーの実施を検討するとしています。