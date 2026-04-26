iriがデビュー10周年を記念したワンマンライブ＜iri 10th Anniversary LIVE “Period”＞を今年10月22日(木)にぴあアリーナMMにて開催する事が決定した。本公演は、iriにとって10周年の集大成とも言えるライブとなる予定。チケットは本日20時からiri OFFICIAL MEMBER SITE「Wavy Club」での先行受付が開始される。そのほかのiriのインフォメーションはiriオフィシャルHPにて。■＜iri 10th Anniversary LIVE “Period”＞2026年10