本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でカブスと対戦している。先発の佐々木朗希投手は6回途中4失点で勝ち投手の権利を持って降板。2回にカブス・鈴木誠也外野手に先制HRを被弾したが、LA記者はこの1球にショックを受けていた。158キロを弾き返された。0-0の2回表、1死を奪った佐々木は鈴木と対峙。0-2と追い込むも、5球目の高め158キロのストレートを左中間スタンドに運ばれた。米専門メデ