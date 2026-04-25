「ゲームへの貢献」をテーマにインディーゲーム情報を発信し、これまで累計3100タイトル以上を紹介、全世界で累計1億を超える視聴回数を獲得してきたライブ配信番組「INDIE Live Expo」。その最新回「INDIE Live Expo 2026.4.25」が2026年4月25日（土）18時から配信中です。インディーライブエキスポ 2026.4.25（YouTube）https://www.youtube.com/live/wud4MUt7wVo1100件超の応募から厳選された200以上のタイトルを紹介今回は番組