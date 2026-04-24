スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの県内は青空が広がりましたね。開幕３日目を迎えたとなみチューリップフェアは満開が近づき、多くの人で賑わいました。花の数がこれまでより５０万本多い３５０万本となった今年のチューリップフェア。きょうの開花状況は９割と、ほぼ満開です。色とりどりの花をバックに写真を撮るなど、皆さん思い思いに楽しんでいますね。魚津市からの親子連れ「天気晴れてきれいなお